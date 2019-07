El Drac d'Ègara visita Torre-sana amb un espectacle de titelles

Santi Palos

19.07.2019 | 04:00

Molts espectacles i activitats per al públic infantil i familiar porta aquest any la programació "Fem l'estiu a Terrassa", que organitza l'Ajuntament. Avui a les 7.30 de la tarda, al Parc de Gernika del barri de Torre-sana, la companyia Toan Cusidó representará "La llegenda del Drac d'Ègara". És una obra de teatre de titelles pensada i adaptada expressament per aquesta actuació a la nostra ciutat. I que s'anuncia com una ...