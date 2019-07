El casting de la nova temporada d'"OT" començarà a l'octubre

Redacció

19.07.2019 | 11:56

El casting de la pròxima edició d'"Operació Triunfo", el "talent show" musical de Gestmusic i RTVE, arrencarà a l'octubre a Barcelona i durant diverses setmanes recorrerà nou ciutats d'Espanya. L'equip d'"OT", liderat per Noemí Galera, visitarà Bilbao, Madrid, Màlaga, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Santiago de Compostel·la, Sevilla i València (a més de la ciutat comtal) a la recerca de 16 nous talents.

Molt aviat s'anunciaran les dates i recintes on se celebraran les proves de selecció per a aquesta nova temporada. Els artistes anònims que van actuar a l'OTFest (entre ells, Amber Figueroa, de Rubí) tenen passi directe per al casting, és a dir, no s'hauran d'esperar a la cua general.