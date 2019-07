Projecció del film "The martian" al mNACTEC

18.07.2019 | 04:00

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) tanca avui el seu cicle estiuenc de cinema "Una mirada a l'espai" amb la pel·licula "The Martian" ("Marte"), de Ridley Scott La projecció tindrà lloc a les 21.30 hores, al pati històric del Museu. Les entrades tenen un preu de dos euros. "The Martian" (Estats Units 2015) narra la història d'un astronauta que en una missió tripulada a Mart, és donat per mort i abandonat per la tripulació, i intenta sobreviure i comunicar-se amb la Terra.