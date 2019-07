La música barroca espanyola sonarà avui a la Seu d'Ègara

La veu de Karim Farhan i el llaüt de Carlos Oramas es conjunten per interpretar a l'església de Santa Maria obres dels segles XVII i XVIII.

Santi Palos

18.07.2019 | 04:00

Cada any per l'estiu, el cicle "Sons del temps", que organitza l'Ajuntament, permet conèixer i disfrutar la música antiga, interpretada en directe en espais també antics i que formen part del patrimoni històric i monumental de la ciutat. Allò que fa poc més d'un segle, i no massa generacions enrere, era un luxe a l'abast d'uns pocs privilegiats, ara es pot gaudir pels sis euros que costa una entrada de "Sons del ...