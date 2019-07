L'actor terrassenc Jan Cornet, nou poli a la sèrie "Estoy vivo"

Televisió

18.07.2019 | 12:47

L'actor de Terrassa Jan Cornet (Goya al Millor Actor Revelació i premi de la Unió d'Actors per "La piel que habito") és un dels nous fitjatges de la sèrie "Estoy vivo" de TVE. A la sèrie interpreta a Adrián, un sotsinspector recentment nomenat que va arribar a la comissaria fa pocs mesos. Educat, contingut i cerebral, Adrián és un jove diligent sense família ni relació estable, que viu per i per al seu treball.

La nova temporada de la ficció policíaca també compta amb l'actriu Aitana Sánchez-Gijón que s'incorpora amb el paper de Verónica, la nova comisària del districte de Vallecas.