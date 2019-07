Un dia de concerts, artesania i ambient relaxat a Vallparadís amb el festival "Musik al Parc"

17.07.2019 | 04:00

Unes mil persones, segons l'organització, l'Associació Reactiva, van passar per la segona edició del festival Musik al Park, que es va fer dissabte, tot el dia, a la Carpa de Vallparadís. Hi actuaren Lali Begood, Malalts de Reggae, Sergi Estella, Shakti I&I i Caseta. La valoració és positiva, "pel bon ambient (familiar, agradable, tranquil), perquè tot va anar com estava previst, i per haver gaudit de més suport tant de Cultura de l'Ajuntament com de Casa de la Música, i també de Via Pública, que ens va facilitar poder posar 'foodtrucks' i parades d'artesania", afirma Noèlia Duran, de l'Associació Reactiva. Com a punts negatius, "que encara ens falta donar-nos a conèixer a la ciutat -esperàvem més gent- i l'horari, ja que feia massa calor. La nostra intenció pel pròxim festival és fer-lo al vespre-nit, o en un període de l'any no tan calorós".