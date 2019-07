Pere Arquillué, premi Butaca per l'obra "Àngels a Amèrica"

Redacció

16.07.2019 | 04:00

Dos dels Premis Butaca, els que es concedeixen per votació dels espectadors, són per dos terrassencs. L'actor Pere Arquillué ha estat guardonat amb el de millor actor per la seva interpretació a "Àngels a Amèrica" i Sergi Belbel per la millor direcció a "Un gos en un descampat". Són dos muntatges teatrals de la temporada de 2018, el primer del Teatre Lliure i el segon del Festival Grec estrenat a la sala ...