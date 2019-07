16.07.2019 | 04:00

Com cada dimarts a les nou de la nit, avui hi ha jam session al Cafè de l'Aula (c/Volta, 37). La protagonitza el guitarrista Josep Pinyol, acompanyat per Toni Mas (veu), Modest Pelfort (baix elèctric) i Pepe Martínez). L'entrada és lliure.