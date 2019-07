Albert e Iván, d'Olesa, guanyadors de "Masters de la reforma"

Televisió

16.07.2019 | 12:31

Un és expert en pensar, dissenyar i manar. L'altre en executar. Els germans Ivan i Albert Gàlvez, d'Olesa de Montserrat, que havien estat expulsats i rescatats després pel programa, es van alçar ahir amb la victòria del talent "Masters de la reforma". La parella guanyadora va rebre com a recompensa a la seva constància i treball en les proves de reformes i decoració, el gran premi de 130.000 euros per a invertir en els seus projectes i un taló per valor de 20.000 euros en mobles concedit per Casual Home and Contract. "Som davant el ying i el yang de 'Masters de la reforma'. Hem vist lluita i raó", va sentenciar Tomás Alía, membre del jurat, poc abans de pronunciar els noms dels guanyadors.