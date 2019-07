TVE Catalunya celebra el seu 60è aniversari

Televisió

15.07.2019 | 12:17

Televisió Espanyola a Catalunya celebra 60 anys de la seva primera emissió el 14 de juliol. Durant el 2019 s'està emetent una programació especial per recordar els grans professionals que han passat per TVE Catalunya i els grans formats que han sorgit del centre de producció de TVE.

TVE Catalunya es va posar en marxa el 14 de juliol de 1959 amb el programa 'Balcón del Mediterráneo'. En aquell instant, el locutor José Luis Barcelona inaugurà els estudis Miramar, un centre de producció situat a la muntanya de Montjuïc que va acollir programes d'èxit i va forjar grans professionals. A més, TVE Catalunya es va convertir el 27 d'octubre de 1964 amb l'obra 'La ferida lluminosa', de Josep Maria de Segarra, en un referent de la televisió en català, va ser la primera en emetre en aquesta llengua.

Un altre dels esdeveniments importants en aquests 60 anys va ser la inauguració dels estudis de Sant Cugat el 23 de juny de 1983. El 27 de juny van començar les emissions al centre amb l'especial 'Adéu Miramar, Bon dia Sant Cugat', un emotiu programa presentat per Anna Maria Solsona on es deia adéu als antics estudis de Miramar per començar una nova etapa.

En aquests 60 anys d'història, ha estat i segueix sent una cantera inesgotable de grans professionals de televisió com ara els terrassencs Miquel Peralta, Antoni Font, Marc Sala, Francesca Campoy i Sara Gutiérrez, a les seccions d'Informatius i de Programes.