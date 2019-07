Pere Arquillué i Sergi Belbel, reconeguts pels Premis Butaca

Teatre

Redacció / Efe

15.07.2019 | 11:10

L'obra "Àngels a Amèrica", dirigida per David Selvas, va obtenir ahir els guardons a millor obra i millor actor (Pere Arquillué) en els Premis Butaca, en una gala que no ha esquivat la polèmica que va obrir aquest muntatge en situar a un intèrpret blanc en un paper pensat per a un d'ascendència afroamericana. L'altre terrassenc premiat va ser el director Sergi Belbel, que es va endur el premi a la millor direcció per "Una gossa en un descampat", que també ha obtingut els reconeixements a millor text, per Clàudia Cedó, i millor muntatge de petit format.

Un dels moments més destacats de la vetllada al Mercat de les Flors va ser quan Selvas va pujar a recollir el premi al millor muntatge teatral i, en el seu discurs, va anunciar que plantejarà que el Teatre Lliure "declini" el guardó, ja que creu que pot ser ofensiu per al col·lectiu d'actors negres.

Més enllà del protagonisme del muntatge "Àngels a Amèrica", la gran vencedora de la nit va ser "La jaula de las locas", un cant a la llibertat dirigit per Àngel Llàcer que s'ha dut quatre premis: millor musical, millor vestuari, millor caracterització i millor actor de musical per Llàcer, que també era un dels protagonistes.