Antena 3 emet avui la final de "Masters de la reforma" des de París

Televisió

15.07.2019 | 12:17

Antena 3 emet aquesta nit la gran gala final del seu talent "Masters de la reforma", que presenta Manel Fuentes i que no ha quallat del tot entre l'audiència. Les tres parelles finalistes: els bessons d'Olesa de Montserrat Albert i Iván (repescats a la meitat del concurs), el duo d'amics Álex i Naomi i el matrimoni format José i Iratxe, es disputen el gran premi de 130.000 euros i un xec regal per valor de 20.000 euros en mobles de Casual Home and Contract. Per guanyar hauran de superar, entre altres proves, una gran gymkhana per tot París per a aconseguir peces de prestigiosos antiquaris de la ciutat

Cada parella de "Masters de la reforma" reformarà una habitació d'hotel diferent i haurà de canviar el cablejat i decorar la sala.