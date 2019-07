Castellers de Terrassa actuen demà a la festa major de Palafrugell

13.07.2019 | 04:00

El primer tram de la temporada no s'ha acabat encara pels Castellers de Terrassa. La colla actua demà a Palafrugell, a les sis de la tarda, a la plaça Nova de la vila del Baix Empordà. És l'exhibició de la festa major que també inclou Marrecs de Salt i Castellers de l'Alt Maresme.

A la Festa Major, Castellers van fer una molt bona actuació (quatre de vuit, tres de vuit i dos de set, tot descarregat) i per demà l'objectiu és "arrossegar el màxim nombre de camises i de fer els castells més amples possibles". La colla és conscient que qualitat tècnica i cohesió van molt sovint lligades. De manera que han muntat un autocar que sortirà el matí per tal que aquells membres que ho desitgin puguin passar un matí a la platja.

Castellers, d'altra banda, han expressat en un tuit el seu malestar per no haver estat convidats a l'acte institucional del 40è aniversari de Minyons de Terrassa. "Llàstima que no ens hagin convidat. Els hauríem pogut felicitar personalment".