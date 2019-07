Televisió

12.07.2019 | 12:16

Trobar la parella perfecta no acostuma a ser una tasca fàcil. Per això qualsevol ajut és benvingut, sobretot si ve d'un familiar directe. És el que faran 20 noies, que procuraran trobar l'amor seguint el criteri de les seves mares. Serà al nou programa "Me quedo contigo" que Telecinco estrena aquest estiu. Com a mestre de cerimònies estarà Jesús Vázquez, tot un expert en "dating shows". Sentiments de tota mena i grans dosis d'humor són els ingredients del nou format.