El "spin-off" de la sèrie "Merlí" s'estrenarà al desembre

Televisió

10.07.2019 | 12:51

La nova sèrie "Merlí: Sapere Aude", un "spin-off" de la reeixida sèrie de TV3 "Merlí" que s'està rodant aquests dies a Barcelona, s'estrenarà el desembre vinent, tindrà vuit episodis de 50 minuts i se centrarà en el pas de l'adolescència a la maduresa del personatge de Pol, amb la seva arribada a la universitat.

Produïda per Movistar+, la continuació de "Merlí" està escrita pel mateix guionista que la sèrie inicial, Héctor Lozano, i compta amb Carlos Cuevas com a protagonista, en el paper de Pol Rubio, qui decideix començar els seus estudis de Filosofia en la Universitat de Barcelona "per ell mateix i per "Merlí", el que fora el seu professor en aquesta matèria en l'institut.