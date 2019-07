10.07.2019 | 04:00

Com cada any, el grup d'ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa (CET) tancarà la temporada, aquest dissabte, amb la tradicional "sortida de l'enganyapastors". Serà una passejada per l'entorn de Terrassa (plans de Ca n'Amat de la Muntanya, Can Font de Gaià, carretera de Rellinars) a la recerca d'aquesta i altres espècies d'ocells. Sortida a les set de la tarda de la Rambleta del Pare Alegre. Inscripcions: 661 406 716.