La OCT48 estrena concert amb textos de l'autora Víctor Català

La Orquestra de Cambra Terrassa 48 tornarà a ser la protagonista per tres dies del festival de música a la Seu d'Ègara. Mireia Izquierdo

Mercè Boladeras

09.07.2019 | 04:00

L'estiu és sinònim d'activitats a l'aire lliure i per fruir de propostes artístiques en llocs emblemàtics i places de les ciutats. La nova programació per aquests mesos de juliol i agost ve farcida d'espectacles de tots els gèneres i per a tots els públics. L' oferta, que va presentar ahir la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, acompanyada de participants, aplega els tres cicles que s' han consolidat: el Festival d'Estiu de la Seu ...