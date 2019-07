Barcelona, la segona província més popular al cinema

09.07.2019 | 12:16

Barcelona és la segona província d'Espanya on més rodatges s'han fet. Barcelona no és només una de les destinacions turístiques nacionals més demandades durant l'estiu, sinó també lloc de peregrinació anual per a directors i actors internacionals, amb motiu del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Tampoc falten les pel·lícules que han vist a la ciutat comtal com la protagonista, com "Vicky Cristina Barcelona", de Woody Allen, que emfatitza el paper que juga en la trama en incloure-la en el títol. Un altre exemple és "Todo sobre mi madre", de Pedro Almodóvar, que utilitza com a escenari alguns dels racons més representatius de Barcelona per ambientar el seu melodrama amb tocs de comèdia que gira entorn de l'univers femení. La capital catalana també ha sabut mostrar el seu costat més terrorífic amb el rodatge de "REC", de Jaume Balagueró, que va ser tot un èxit de taquilla.

Ara, en ple estiu, que millor que gaudir d'aquest art a l'aire lliure. A Barcelona el cinema a l'aire lliure és una institució gràcies a la Sala Montjuïc, on pots fer un pícnic mentre gaudeixes d'una bona pel·lícula envoltat per les muralles del Castell de Montjuïc, situat a la part alta d'un cim des d'on tens belles vistes de la ciutat. Si ho prefereixes, pots regalar-te una sessió de cinema a la platja gràcies al festival Cinema lliure a la platja, que et brinda l'ocasió de visionar pel·lícules de festivals de cinema catalans amb els peus a la sorra i completament gratis.