Música i espectacles per refrescar l'estiu

08.07.2019 | 13:08

La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, acompanyada de tècnics i programadors, ha presentat aquest migdia els cicles Festival d'Estiu Seu d'Ègara, Sons del Temps i Fem l'estiu, un munt de propostes per a tots els públics. La programació s'obre aquest dijous amb el Festival d'Estiu Seu d'Ègara que lidera, com és habitual, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Ho farà amb un concert dedicat a l'escriptora i poeta Caterina Albert (Víctor Català). Serà el primer de quatre concerts, tres d'ells a la Seu d'Ègara i un, el diumenge al matí, a l'Auditori Municipal. Del conjunt cal destacar que hi haurà molta música, titelles, teatre, circ, així com rutes guiades per la ciutat.