Miki canta que "mi rumbo es mi corazón" en su primer single

Santi Palos

27.06.2019 | 04:00

"Hoy ya sé que debo regalarme/ todo aquello que no hice por gustarme/ hoy mi rumbo es mi corazón/ hoy ya sé que debo escucharme/ decirme todo lo que no me ha dicho nadie/¿quién te ha dado vela en este entierro?" canta Miki Núñez en los veintinueve segundos iniciales de "Celébrate", su primer single. En otro fragmento, de tan solo catorce segundos, que el artista terrassense también ha adelantado, se escucha una ...