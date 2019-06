El single de Miki saldrá este viernes

L. M.

25.06.2019 | 12:31

El cantante terrassense Miki Núñez, ex concursante de "Operación Triunfo 2018" y representante español en Eurovisión, ha anunciado la fecha de lanzamiento de su primer single, que se titula "Celébrate". La canción podrá escucharse a partir de este viernes, 28 de junio, cuando saldrá también el videoclip del tema.

En el adelanto del vídeo que han podido ver ya sus seguidores, se ve al joven de Can Palet bajando de una avioneta, subiéndose a una furgoneta "vintage" y recorriendo una carretera mientras canta su canción. "Es un videoclip alegre, acorde con la canción. El tema lo escribí para mi mismo en una época en la que estaba mal y necesitaba animarme. Decidir hacer una canción que me ayudara a superar este tipo de momentos por mi mismo y el videoclip va en esta línea de regalarme cosas. En el single me hablo a mi pero me gustaría que la gente que escuche mis canciones se las pueda hacer suyas", explicó Miki en una entrevista concedida hace unos días a Diari de Terrassa. "El single, como la mayoría de canciones de mi disco, está pensado para que la gente venga a los conciertos a pasarlo bien, a olvidarse de sus penas, a cantar, bailar y sudar", añadió el joven egarense.