El actor Joan Vázquez presenta la canción "Em posen molt més els teus ulls"

EFE

10.06.2019 | 12:09

El actor de musicales y cantante Joan Vázquez ha presentado el "videosingle" "Em posen molt més els teus ulls", como avance de su disco "Feeling good". El álbum verá la luz el próximo otoño como un compendio de temas de jazz. Vázquez, que de estudiante dio clases en la sede terrassense del Institut del Teatre, ha versionado con "Em posen molt més els teus ulls" el tema clásico de Cole Porter "I get a kick out of you"

El actor abrirá la temporada en la Sala Becket con la obra "Coplas para Ocaña", dirigida por Marc Rosich. Además, Vázquez sigue con la gira de las obras "Paquito forever" (con la que consiguió el premio al mejor actor destacado en los premios de Teatro Musical) y "Ciutat de gespa" (con la que estuvo nominado a mejor actor musical en los Premios de la Crítica 2018).