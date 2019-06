Segundas citas de seis parejas en "First dates"

Televisión

06.06.2019 | 12:57

Amor a primera vista fue lo que sintieron Alejandro, de 92 años, y Estrella, de 87, quienes en su primera cita terminaron diciéndose cuánto se querían. Aún no han tenido la oportunidad de volverse a ver y cuentan los segundos para esta segunda cita. esta es una de las seis parejas que se conocieron en el restaurante de "First dates" (Cuatro, 21.30 horas) y esta noche vuelven para decidir si darán o no un paso adelante en su relación. Su objetivo: comprobar si la química que ha surgido entre ellos merece o no dar un paso adelante en su incipiente relación.