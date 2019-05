Carmelo Gómez i Ana Torrent en un hivernacle

La butaca

José Antonio Aguado

25.05.2019 | 00:03

Les raons per les quals acudim al Teatre poden ser molt diverses, en aquest cas per veure una parella d'actors: Carmelo Gómez (1962) i Ana Torrent (1966). A Carmelo Gómez l' hem vist al cinema i en sèries de televisió, tots recordem pel·lícules mítiques com Días contados i Ana Torrent l'hem vist a Cria cuervos, El espíritu de la colmena, Tesis o Vacas de Julio Medem, on els dos actors van coincidir. Una especial alegria sentim en ...