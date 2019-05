Eurovisión ya conoce a sus primeros finalistas

15.05.2019 | 12:10

En una edición en la que la mayoría de candidaturas son de artistas masculinos, las mujeres tomaron el poder en la primera semifinal del Festival de Eurovisión. Australia, Grecia y Chipre, favoritas de la noche, consiguieron su pase para la final del sábado como era de esperar. Islandia, también en el top, cantará también en la final. Por contra, la gran decepción ha sido Portugal, que anoche dijo adiós al certamen.

También hubo sorpresas, como Bielorrusia y San Marino, que no estaban bien posicionados en las casas de apuestas pero se clasificaron para la final. Completan la lista de países que pasan a la gala del sábado Serbia, Eslovenia, Estonia, y República Checa. Por su parte se despiden del festival Montenegro, Georgia, Bélgica, Polonia, Finlandia y Hungría, además de la ya mencionada Portugal.

Durante la gala se pudo ver un minuto de la actuación del representante español, el terrassense Miki Núñez, que ya está clasificado para la final ya que España forma parte del llamado "Big Five". Uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue cuando Assi Azar, uno de los presentadores, mostró una foto de Miki sin camiseta. "Esto no se puede ocultar, Miki", le dijo.

Estos son los países clasificados tras la primera semifinal:

Grecia - Katerine Duska con "Better Love"

Bielorrusia - ZENA con "Like It"

Serbia - Nevena Božovi? con "Kruna"

Chipre - Tamta con "Replay"

Estonia - Victor Crone con "Storm"

República Checa - Lake Malawi con "Friend Of A Friend"

Australia - Kate Miller-Heidke con "Zero Gravity"

Islandia - Hatari con "Hatrið mun sigra"

San Marino - Serhat con "Say Na Na Na"

Eslovenia - Zala Kralj & Gašper Šantl con "Sebi"

Los miembros del "Big Five" (España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) y el país anfitrión (Israel) también están ya en la final.