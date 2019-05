La danza de la reconocida Ailey II llega al Centre Cultural

Redacción

10.05.2019 | 04:00

Regresa la exitosa compañía americana de danza Ailey II, dirigida por Troy Powell, al Centre Cultural Terrassa. La formación revisita el auditorio este viernes y sábado con un programa de tres coreografías, dos nuevas tituladas "Road to one" y " Where there are tongues" y repitirá , "Breaking point", que tantos bravos motivó el año pasado. Ailey II debutó en la temporada de danza estable del ...