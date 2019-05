Miki se marcha a Tel Aviv

Redacción

09.05.2019 | 12:03

El cantante terrassense Miki Núñez ha partido este jueves por la mañana hacia Tel Aviv (Israel), sede de la 64ª edición del Festival de Eurovisión. Su objetivo: hacer bailar a los espectadores europeos en la final del 18 de mayo y traerse a España el icónico micrófono de cristal a base de talento, carisma natural y la energía de "La venda", la canción festiva y con mensaje positivo compuesta por el también vallesano Adrià Salas.

Antes de irse a Israel, Miki ofreció el miércoles una rueda de prensa desde Madrid en la que comentó que "han sido unos meses bastante intensos, hemos ensayado mucho, hemos tenido mucha promoción, hemos estado viajando a muchos países pero lo que nos gusta es cantar y vivir de la música, así que por muy cansado que sea ha sido muy bonito". El egarense también habló de la escenografía y de su director artístico. "Fokas Evagelinos es una persona bastante perfeccionista, estudió mucho mis movimientos en la academia de OT para que todo fuese orgánico, y todo lo que ocurre en el escenario es así, ya lo veréis". Sin desvelar nada, el representante de España en Eurovisión definió la puesta en escena con tres palabras, "grande, color y non-stop". Además, aseguró que "vamos a sorprender en Tel Aviv".

Miki confesó que "lo único que me preocuparía es que estos meses de curro incansable no se vieran reflejados en el escenario. Lo único que quiero es volver con la cabeza bien alta muchas veces". E hizo una promesa: "me tatuaré una venda si gano Eurovisión".

Esta mañana, antes de subirse al avión, el cantante ha explicado que "Fokas Evagelinos lleva ya varios días en Tel Aviv para que cuando nos toque ensayar salga todo lo mejor posible y haya que retocar el menor número de cosas". A la espera de ver como suena "La venda" en el escenario del festival, Miki ha lanzado un mensaje al mundo: "'La venda' es España puesta en una canción, con una mensaje súper bonito y una puesta en escena que explica ese mensaje".

El primer ensayo del terrassense en el escenario eurovisivo será este viernes 10 de mayo a las 16.20 horas, y se podrá seguir en directo en RTVE.es.