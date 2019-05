Lildami puso el broche de oro a la fiesta El Desconcert de iCat

Radio

08.05.2019 | 12:14

El rapero egarense de moda, Lildami formando dúo con el Sr. Chen, bordó ayer martes por la noche un final apoteósico en la fiesta El Desconcert de la emisora de radio iCat en Barcelona. Lildami hizo saltar al público de la Sala Apolo con el tema "Here comes the hotstepper" (Ini Kamoze), que escogió de su año de nacimiento, 1994. Y antes de finalizar su actuación todos los artistas del cartel volvieron a salir al escenario para acompañarle, bailar al ritmo de su enérgica, vibrante y potente versión y despedir la gran velada.

La cuarta edición de El Desconcert de iCat, que hizo cantar a los artistas invitados "Un hit de l'any en què vas néixer", logró un lleno absoluto. Un millar de personas acudió a la cita Barcelona para ver y bailar al ritmo de los hits del año en que nacieron Kids from Mars, Paula Valls, Gerard Quintana, Cesk Freixas, 31 Fam, Nyandú, Koko-Jean Davis, Ju, Suu, Judit Neddermann, Ebri Knight y Oques Grasses.

iCat transmitió la fiesta en directo, en vídeo y audio, y el 33 la emitirá en un especial este domingo a las 22.30 horas. La velada estuvo presentada por Roger Carandell y Juliana Canet, realizadores del programa "Adolescentes iCat".