Vampiros neozelandeses en el Candela 

24.04.2019 | 04:00

El Videodrome del Ateneu Candela realiza hoy, a las 9.30 de la noche, la segunda sesión de su ciclo de cine sobre "familias disfuncionales". En esta ocasión se proyecta el film neozelandés "What we do in the shadows" (Taika Waitit y Jemaine Clements, 2014). Es una comedia negra protagonizada por un grupo de familias, casi todos emparentados, que comparten desde hace miles de años un piso en Wellington. La música es de grupo norteamericano de garage-rock Plan 9, muy activo en los años ochenta.