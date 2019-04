Rubén López-Ambit, a las puertas de la final de "Got talent"

23.04.2019 | 16:30

El guitarrista Rubén López-Ambit, vecino de Can Parellada, no pudo conseguir ayer por la noche el pase a la gran final del programa "Got talent", de Tele 5. Sin embargo, su actuación (el músico interpretó el tema titulado "Cuando un árbol te abraza") logró de nuevo emocionar al jurado. En especial, a Paz Padilla. "Me transportas a todo lo que echo de menos, a todo lo que necesito. Te envidio porque nunca vas a estar solo; con tu música, nunca vas a estar solo", dijo la presentadora al terrassense.

El propio Risto Mejide también valoró la actuación de López-Ambit, del que dijo que tenía algo que muy pocas personas poseen. Así, Risto pidió al público que no se olvidara de la fragilidad, "algo muy, muy complicado de cultivar".

La Murga Zeta Zetas, Art Gee y Arturo Fajardo fueron los tres concursantes que consiguieron anoche el pase a la final del programa.