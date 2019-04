Venècia a l'escenari del Gran Teatre del Liceu

La butaca

José Antonio Aguado

17.04.2019 | 04:00

Quan parlem de La Gioconda se'ns ve al cap la Mona Lisa, però hi ha una altra Gioconda que no és una pintura sinó una òpera de Amilcare Ponchielli, es va estrenar al 1876 a La Scala de Milà. L'hem pogut gaudir des de la butaca vermella del Liceu. L'escenari es va convertir en Venècia: Ponts, escalinates, carrers estrets i góndoles. Com pot ser tan bonica una ciutat i tan trista? Enmig de tota aquesta arquitectura la fauna humana del Carnaval del ...