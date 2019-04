Un film de Rrose Present se proyecta hoy en Nueva York

17.04.2019 | 04:00

El cortometraje "Horizon of Meaning", de la cineasta terrassense Rrose Present (Roseer Gerona) se proyecta hoy, a las seis de la tarde, en Nueva York. En una sesión de Another Experiment by Women Film Festival (AWX), un festival de cine realizado exclusivamente por mujeres, que tiene lugar en el Anthology Film Archives (32 2nd Avenue at 2nd Street). "Horizon of Meaning", que se pudo ver recientemente en Amics de les Arts, abre una sesión con obras de realizadoras de seis países distintos.