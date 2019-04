Los muertos en accidentes disminuyen un 28 % en lo que va de año en Cataluña

Un total de 36 personas, siete de ellos motoristas, han muerto en los 35 accidentes de tráfico ocurridos en lo que va de año en las carreteras catalanas, lo que supone el 28 % menos que en el mismo trimestre del año pasado.

Según el balance de siniestralidad del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), cada tres días ha muerto una persona en accidente de circulación durante el primer trimestre de este año, en un período negro para los colectivos vulnerables: entre los fallecidos figuran siete motoristas, dos ciclistas y tres peatones.

Los muertos en accidentes de moto, no obstante, son la mitad que en el mismo período del año pasado, pese a que este trimestre se ha caracterizado por el buen tiempo.

La cifra de 36 fallecidos en lo que va de año supone una reducción del 28 % respecto al primer trimestre de 2018, lo que no impide que el Servicio Catalán de Tráfico haga un llamamiento a no bajar la guardia al volante.

Respecto a la edad de las víctimas mortales, 13 de los 36 fallecidos tenía más de 65 años, mientras que tres eran menores de 24 años.

La mayoría de los accidentes mortales se han concentrado en fines de semana -26 de los 36 fallecidos-, y casi la mitad de los siniestros tuvieron lugar por la tarde.

La provincia de Tarragona es la que más accidentes mortales acumula, con trece en total, seguida de Barcelona, con nueve, Lleida, con siete, y Girona, con seis.