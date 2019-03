Colau tacha de "tacticismo de bajos vuelos" el fichaje de Alamany por ERC

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tachado de "tacticismo de bajos vuelos" la inclusión de Elisenda Alamany como número dos de ERC al Ayuntamiento de Barcelona y ha advertido de que la exportavoz de los comunes en el Parlament "no conoce la ciudad".

En declaraciones a Efe, Colau ha denunciado que se trata de "un caso de transfuguismo" protagonizado por alguien que "tiene mucha ambición" y que ha decidido abandonar las filas de Catalunya en Comú para sumarse a la candidatura que encabeza Ernest Maragall para las elecciones municipales del 26 de mayo en Barcelona.

"Es legítimo, aunque no comparto esta opción individual", ha recalcado Colau, que ha asegurado que "ya hacía meses que sabíamos que Elisenda Alamany había decidido ir con ERC".

"No me sorprende que Elisenda Alamany, en su ambición individual, fiche por ERC. Lo que sí me ha sorprendido es que se sume a la lista por Barcelona", ha señalado.

En los últimos días, ha comentado Colau, "se ha sabido" que Alamany, que fue concejal en Castellar del Vallès, "ni está empadronada en Barcelona, ni podrá votarse a sí misma" el 26 de mayo.