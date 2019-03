El Síndic pide reducir al 10 % el IVA del recibo de la luz

El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha presentado este miércoles un informe sobre el derecho al suministro eléctrico, un documento donde propone medidas para que la factura de la luz se reduzca a la mitad, entre ellas bajar el tipo de IVA de la luz del 21 % al 10 %.

En una rueda de prensa en el Parlament, Ribó ha reclamado repartir de una forma más proporcional y justa los cargos no relacionados con el consumo entre todas la tipologías o usos (doméstico, industrial, servicios, etc.).

"Dentro del precio final que pagan las personas para la energía eléctrica que consumen hay una serie de costes que no están directamente relacionados con el suministro y derivan de decisiones políticas". ha señalado Ribó.

"España tiene el honor de estar en la parte más alta del coste del kilowatt, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Dinamarca", ha explicado el Síndic, que ha denunciado los "precios excesivos" del coste de la electricidad.

El defensor del pueblo catalán ha señalado otros factores que afectan al precio final de la factura de la electricidad y que no están relacionados con el suministro, como las ayudas a la generación renovable, la financiación del déficit de tarifa e impuestos como el IVA o el impuesto a la electricidad.

Ribó ha achacado estos cargos en la factura a decisiones políticas y ha propuesto reducirlos o eliminarlos para disminuir hasta la mitad el precio del recibo de la luz.

Así, la propuesta de cambiar el tipo de IVA de la electricidad y pasar del 21 % al 10 % ha sido considerada por Ribó como una medida necesaria, "dado que la electricidad es un bien de primera necesidad, especialmente pertinente para la población más vulnerable".