Un estudio denuncia el exceso de grados universitarios en España

La oferta de grados universitarios en España ha aumentado un 13% desde que en 2007 se implantó el plan Bolonia de ordenación del espacio universitario europeo, lo que "no siempre está justificado" y convierte la oferta en "ininteligible para las familias", según el Observatorio del Sistema Universitario.

El Observatorio es una asociación formada por profesores de universidades públicas catalanas que analiza el estado del sistema de educación superior y que en este caso ha estudiado la oferta de estudios de grado en las universidades públicas y privadas de España y su evolución desde 2007.

Para ello, el Observatorio ha tomando como base datos del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Albert Corominas , autor del informe, ha afirmado hoy que el Observatorio ha llevado a cabo el estudio por la "inquietud, preocupación y críticas que la oferta elevada de grados despierta entre rectores, analistas y responsables políticos" y que "crece cada año".

Con el paso del Catálogo de Títulos Universitarios al Registro de Universidades, Centros y Títulos en 2008, la oferta de estudios aumentó un 2% en la universidad pública española y un 66% en las privadas, según el estudio.

En los centros públicos, las universidades que más aumentaron fueron la Rey Juan Carlos, el 3,24%, la San Jorge (3,20%) y la de Nebrija (2,47)%.

En el otro extremos si situaron la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Pública de Navarra, con aumentos inferiores al 0,75%.

Por comunidades autónomas, el informe revela que el número de grados aumentó "significativamente" en cinco Comunidades Autónomas: La Rioja (48%), Madrid (47%), Cataluña (30%), Navarra (28%) y Cantabria (26%).

Por contra, los títulos disminuyeron en Galicia (-13%), Asturias (-12%), Castilla-La Mancha (-11%) y Baleares (-10%).

Según la radiografía del curso 2017-18, en España se ofrecieron un total de 2.854 grados universitarios, de los que el 75% se impartieron en universidades públicas y el 25% en centros privados.

Refiriéndose al Registro de Universidades, Centros y Títulos, el informe detalla que los grados se agruparon en 560 nombres, y que algunos grados como el de Administración y Dirección de Empresas llegaron a recibir hasta 19 denominaciones distintas.

Otras de las "anomalías" del sistema son, según Corominas, los 700 dobles grados que ofrecieron las universidades españolas porque "no permite profundizar en los conocimientos", y ha recomendado que "se repiensen de manera crítica" así como la calidad y objetivos de los grados en lengua extranjera.

También ha sido crítico con los grados propios que ofrecen las universidades porque "contribuyen a confundir aún más" y ha recomendado su "supresión".

A la vista del incremento de oferta de grados, que se evidencia también con el incremento del 19% desde 2011 en España", los autores del estudio recomiendan su "revisión crítica por parte de universidades y administraciones".

La colaboración y planificación conjunta entre universidades, "en lugar de competir entre ellas", y que colaboren también con la administración "permitiría implantar las reformas pertinentes sin cambios legislativos de gran alcance", ha afirmado Albert Corominas.

Del mismo modo, el catedrático ha recomendado revisar que los grados cumplan los objetivos de formación generalista, capacitación profesional y empleabilidad de las personas tituladas.

Para ello, es necesario "tener en cuenta que el mercado laboral es muy cambiante" y que una titulación "nueva" podría "no tener sentido en un futuro no lejano", ha añadido Corominas que ha citado como ejemplo la titulación de creación de videojuegos.

Otra de las recomendaciones del estudio es aclarar la relación entre la formación profesional y la universitaria y en este sentido Corominas ha expresado que "quizás algunos grados universitarios podrían pasar a la FP".