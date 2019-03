Casado pide la ilegalización de Arran, cuyas acciones tilda de "kale borroka"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este martes que la organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, sea ilegalizada igual que se hizo con aquellas que promovían la "kale borroka" en el País Vasco, tras las pintadas aparecidas en la sede del PPC en Barcelona.

"Estos ataques son inadmisibles, son pura 'kale borroka', hay que aplicar la ley que está en vigor desde 2002 y que dice que aquellas organizaciones que alienten la violencia deben ser ilegalilzadas", ha asegurado Casado en Valencia, donde visita algunas fallas junto a dirigentes locales y regionales de su partido.

"Cuando se aprobó aquella ley se dijo que ardería Troya, pero lo único que dejaron de arder fueron marquesinas y cajeros. Lo que está pasando en Cataluña es muy serio: atacan el garaje de nuestro presidente regional, le pinchan las ruedas y pintan esvásticas en su coche, atacan el domicilio de Dolors Montserrat y hace un escrache a Andrea Levy. Esto es 'kale borroka'", ha insistido.

Sobre el plazo que expira este martes para que el presidente catalán, Quim Torra, retire los lazos amarillos "para dejar de hacer propaganda con el dinero de los contribuyentes con un emblema que insulta a la democracia y al Estado de derecho", ha dicho que su mensaje va para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Le ha pedido "que ponga todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público".

A su juicio, "esos lazos dicen que España no es una democracia y que no se respeta el Estado de derecho. Sánchez ha permitido que Torra vaya a La Moncloa con un lazo amarillo, que etiqueten los domicilios particulares de la oposición con esos lazos, como en las dictaduras, porque necesita esos votos para estar en el poder y ya ha dicho que volverá a contar con ellos si los necesita".

Sobre la manifestación proindependentista celebrada en Madrid el pasado sábado, Casado ha afirmado: "Tanto que pedían referéndum, ya esta convocado. El 28 de abril pueden decidir si quieren a Sánchez con Torra, Otegi e Iglesias en La Moncloa o si quieren la alternativa del PP para sacar a los comunistas e independentistas del cuadro de mandos de la presidencia del Gobierno".

Sobre esa manifestación, Casado ha lamentado que "un terrorista confeso como Carlos Sastre, que le puso una bomba a un empresario en el torso y le voló por los aires delante de su familia", acompañase a Torra.

Ha llamado a Torra "el mismo lunático que apostaba por la solución eslovena, es decir, la guerra civil. El mismo personaje que dice que los españoles somos víboras, carroñeros y hienas. Es inadmisible, Sánchez no puede negociar con él".

Respecto a determinados partidos catalanes, Casado ha asegurado que propondrá una ley para que "ningún partido cuyos líderes estén procesados por sedición o rebelión pueda recibir un euro de subvenciones públicas, porque mucho me temo que la manifestación con la que vinieron el sábado a Madrid estaba pagada con el dinero de todos los españoles".

Preguntado por si la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como número uno de la lista del PP de Barcelona ha creado malestar en el partido, ya que no reside en Cataluña, Casado ha respondido que "en absoluto" y que "este partido no le pide a nadie su partida de nacimiento".

"Todos somos españoles, representamos a todos en las Cortes Generales. Meritxell Batet fue número dos por Madrid y nadie le preguntó por sus ocho apellidos madrileños, igual que en los gobiernos de la Comunidad de Madrid ha habido catalanes o palentinos".