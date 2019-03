El fiscal rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Rosell por blanqueo

El fiscal ha rebajado hoy en el juicio de once a seis los años de prisión que pide para el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell por blanquear supuestamente veinte millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) de los que se cree que se quedó con al menos 6,5 millones.

En el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional el fiscal José Javier Polo ha rebajado también la solicitud de diez a cinco años de cárcel para el socio de Rosell el abogado andorrano Joan Besolí, y de siete a un año y once meses para su esposa.

Asimismo lo ha hecho respecto a tres presuntos testaferros para quienes pedía entre seis y ocho años de cárcel y ahora entre un año y seis meses y un año y once meses.

En todos los casos la Fiscalía les acusa de blanqueo de capitales y grupo criminal mientras que los abogados defensores han pedido la absolución de los acusados.