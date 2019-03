Cataluña aprobará el decreto para que las enfermeras dispensen fármacos en julio

El gobierno catalán prevé tener listo en julio de este mismo año el decreto que recogerá las condiciones por las que las enfermeras se acreditarán profesionalmente para poder dispensar y usar medicamentos, aunque sólo los que no necesitan receta médica.

Fuentes del departamento de Salud han informado este jueves de que el gobierno catalán es el responsable del proceso de acreditación de las enfermeras, de acuerdo con las modificaciones del Real Decreto 954/2015 que fueron aprobadas en noviembre del pasado 2018 por el Gobierno del PSOE.

Por ello, se prevé que el próximo mes de julio se pueda aprobar el decreto catalán que acreditará a las profesionales para poder dispensar ciertos medicamentos, aunque todavía no los que están sujetos a prescripción médica.

Para poder prescribir los medicamentos con receta médica, las enfermeras deberán esperar a que la Comisión Permanente de Farmacia del Ministerio elabore unos protocolos, han indicado las mismas fuentes de Salud.

El Real Decreto del año 2015 dejó a las enfermeras en una situación de desamparo legal ante la actividad que muchas de ellas ya llevan a cabo relacionada con la prescripción de productos sanitarios y fármacos, una situación que el Gobierno del PSOE enmendó el otoño pasado.

Ahora, en virtud de ese real decreto modificado y, sobre todo, del decreto catalán cuando esté aprobado, las 44.000 enfermeras catalanas deberán demostrar un título de graduadas o equivalentes y un mínimo de un año de experiencia laboral para acreditarse.

En el caso de que no tengan esta experiencia laboral, se tendrá que superar un curso de adaptación, cuyos contenidos el Govern negocia con el Consejo de Colegios de Enfermería de Cataluña y las universidades y escuelas de enfermería, han precisado estas fuentes.

Tras superar este curso, cuya duración no se ha concretado por el momento, las enfermeras podrán acreditarse como generalistas o bien, especialistas en alguna materia.

Según datos facilitados este jueves por la consellera de Salud, Alba Vergés, en una comparecencia ante la comisión de salud del Parlament, el 92,15 % de las enfermeras que ejercen su profesión en Cataluña no están especializadas, una situación que "se ha de cambiar" para hacer más atractiva esta profesión, ha considerado.