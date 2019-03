Los Roca, académicos de honor por la Real Academia Europea de Doctores

Los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, del prestigioso restaurante El Celler de Can Roca, de Girona, han sido nombrados este lunes académicos de honor por la Real Academia Europea de Doctores (RAED) en un acto solemne que ha tenido lugar esta tarde en la sede de Foment del Treball.

En este acto, en el que han estado presentes Joan y Josep Roca -Jordi Roca ha excusado su presencia por haber sido padre esta madrugada-, los hermanos han recibido esta distinción, ante setenta doctores togados y unos doscientos asistentes, "por su contribución a la cultura, a la innovación, a la creatividad, su involucración generosa en la formación de nuevas generaciones y su predisposición a difundir la excelencia como modo de acción en cualquier campo de actuación".

En el discurso de aceptación, que lleva por título genérico "De la Tierra a la Luna", el cocinero Joan Roca ha explicado el trabajo del restaurante y cómo han ido gestando el Celler de Can Roca, por cuya labor los tres hermanos también han recibido el Premio Nacional de Gastronomía.

"Es un honor que esta asociación de doctores considere que lo que hacemos es cultura y corrobora lo que siempre hemos dicho de que la cocina es cultura", ha dicho Joan Roca en una entrevista a Efe.

La primera ocasión que la RAED reconoce a un cocinero es, para Josep Roca "no sólo un premio para El Celler de Can Roca, sino que es una valoración del momento que atraviesa el mundo de la gastronomía, en la que hay una riqueza de matices y diálogos, con las raíces, con la ciencia, con la investigación y con la cultura".

Josep Roca, el sumiller de El Celler, ha añadido: "Siempre hemos pensado que hacíamos alta gastronomía y este reconocimiento nos posiciona con gente de alta cultura".

En opinión de Joan Roca, el hecho de que algunos cocineros hayan sido investidos 'honoris causa' por algunas universidades ilustra que "la Academia se ha abierto a ese conocimiento, el de la gastronomía y la cocina en general".