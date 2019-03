Melody Gardot y Joan Baez se suman a Patti Smith al frente del Porta Ferrada

Las artistas Melody Gardot y Joan Baez conforman la cabeza de cartel del festival de la Porta Ferrada, que tendrá lugar del 7 de julio al 20 de agosto en Sant Feliu de Guíxols, junto a Patti Smith en un trío femenino reivindicado por el director de la cita, Albert Mallol.

Mallol ha presentado este miércoles toda la programación y ha explicado que tanto Gardot, que actuará el 20 de julio, como Smith, que lo hará el 7 de agosto, protagonizarán aquí sus únicos conciertos del verano en Cataluña.

Las tres estadounidenses defenderán sobre el escenario sus respectivos estilos, que según el director del festival oscilan entre el rock, el jazz melódico y el folk.

Otros nombres anunciados y que también tendrán en esta cita su única actuación catalana en este tipo de propuesta de verano son los de Salif Keita, programado en una noche rítmica junto a The Wailers, y los de Marea y el Malandain Ballet Biarritz, en este último caso para escenificar un espectáculo sobre Noé.

La organización había avanzado anteriormente los conciertos de Melendi, Beret, Els Pets, Manuel Carrasco, Patti Smith, God Save the Queen, Luz Casal y The Human League, que será la estrella de una fiesta dedicada a los años 80.

Mallol ha detallado que el festival cuenta ahora con 34 propuestas, pero que se añadirán otras próximamente, y ha destacado entre las ya contratadas la que ofrecerá Manolo García en formato acústico.

Porta Ferrada contará también con encuentros musicales, entre los que Albert Mallol ha subrayado los de Jordi Savall y Carlos Núñez y el de Tomatito y José Mercé, éste precedido por una actuación de Las Migas.

La apuesta por la creación local recaerá entre otros en Joan Dausà y Bipolar y se mantendrá un ciclo con propuestas de proximidad que contará con Xerim Aresté, Joan Colomo, Gecko Turner y L'Ultim Indi (el ex Amics de les Arts Eduard Costa).

La música clásica tendrá un año más cabida en este festival, que ha programado actuaciones de Josep Bros, Solistas Covent Garden y Pedro Berruezo.

La organización ha recordado que, en esta edición, finaliza el ciclo que se abrió en 2013 de financiación público-privada, primero con la productora Bitó y, desde 2014, con The Project.

En abril se abrirá nuevamente concurso para renovar la concesión por cuatro años más uno de prórroga y el director de The Project, Iñaki Martí, ya ha anunciado su intención de presentarse nuevamente.

Martí y los responsables municipales que han asistido a la presentación, el alcalde, Carles Motas, y el concejal Josep Saballs, han reivindicado el crecimiento experimentado por el festival en estos últimos años, en los que ha pasado de 9.000 a 40.000 espectadores.

El presupuesto ha crecido también del 1 a 1,6 millones de euros y la aportación actual del ayuntamiento es de 380.000 euros de manera directa y de medio millón si se le suma la infraestructura que aporta.

A cambio, el estudio encargado a una consultora apunta a que cada uno de estos euros que proceden del consistorio conlleva un retorno de 19,5 y a que el impacto económico del festival es de 12 millones.

Porta Ferrada pone este año 48.000 entradas a la venta y tanto el subdelegado del Gobierno en Girona, Albert Bramon, como el delegado de la Generalitat, Pere Vila, han defendido el respaldo de las administraciones a la cultura.

Por último, el alcalde, Carles Motas, ha ensalzado la puesta en marcha del espacio Guíxols Arena, "que ha servido para traer grandes espectáculos" y al que considera responsable en parte del "salto cualitativo" de esta cita.