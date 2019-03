La Fiscalía archiva la denuncia de abusos sexuales presentada por el Colegio Claret

La Fiscalía ha archivado las diligencias que abrió para investigar el primer caso de abusos sexuales denunciado por el colegio Claret de Barcelona para esclarecer los supuestos abusos sexuales cometidos por el exprofesor y religioso del centro Francesc Figueres a antiguos alumnos.

Según un comunicado emitido por el colegio Claret, el pasado viernes día 8 de marzo recibieron una notificación de la Fiscalía Provincial de Barcelona en la que expone que "por el momento no procede disponer la práctica de diligencias investigadoras sobre los hechos denunciados ni ejercitar acción penal alguna porque para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales será precisa denuncia de la persona agraviada".

"Atendiendo la no existencia" de esta denuncia y que "en todo caso los posibles delitos, en apariencia punibles con pena de multa, han prescrito, no procede actuaciones alguna del Ministerio Público y la Fiscalía archiva el contenido de esta primera denuncia", añade el mismo comunicado.

El pasado 19 de febrero, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer los supuestos abusos sexuales cometidos por el exprofesor y religioso del colegio Claret de Barcelona Francesc Figueres a antiguos alumnos tras la denuncia del exalumno del centro Pau Bosch, que por las redes sociales denunció haber sido víctima de tocamientos por parte de Figueres hace veinte años.

Los claretianos han recordado que el 10 de febrero pasado, "como medida cautelar apartaron a Francesc Figueres de toda actividad y presencia con menores" y que paralelamente han iniciado el proceso de información a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede para que ésta inicie el procedimiento oportuno para esclarecer lo ocurrido y tomar las medidas reparadoras necesarias.

Por otra parte, los Claretianos han informado de que el pasado 25 de febrero trasladaron otras dos denuncias a la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Una de las denuncias se refiere al ex conserje del colegio Claret de Barcelona y otra a un exprofesor del colegio que la orden tenía en Sallent (Barcelona).

En ambos casos, "se trata de personal contratado y que hace décadas que no tienen ninguna relación laboral con las obras educativas de los Misioneros Claretianos" han añadido.

En el caso del conserje de Barcelona, se jubiló a mediados de los años 90 y en el del colegio de Sallent, se trata de una escuela que se cerró a principios de los 90.

El colegio también ha informado de que el pasado viernes 8 de marzo, a raíz de una denuncia sobre el ex conserje de Barcelona presentada ante los Mossos por una exalumna del colegio, este cuerpo policial se dirigió a la escuela, que facilitó toda la información requerida -ha añadido-.

Del mismo modo, el Colegio Claret ha añadido que, siguiendo los protocolos establecidos, se ha comunicado a Inspección de Educación estos casos de abusos.

En el comunicado, el colegio ha recordado que en las últimas semanas ha habilitado el correo electrónico prevenim@claretians.cat, al que se pueden dirigir las personas interesadas para comunicar indicios o información sobre casos de abusos.

Asimismo, los claretianos han indicado que en los próximos días anunciarán el nombre de la persona externa a quien se le pedirá que lidere una revisión de los posibles casos de abusos sobre menores y conductas impropias que en el pasado se hayan podido producir en las obras educativas de los Claretianos de Cataluña.