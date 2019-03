Los catalanes reciclaron 162.295 toneladas de vidrio en 2018, un 7,5 % más

Los catalanes reciclaron 162.295 toneladas de envases de vidrio en 2018 a través del contenedor verde, un crecimiento de un 7,5 % respecto el año anterior y que sitúa a Cataluña como la quinta comunidad que más recicla esta fracción de residuos en España.

Estos son algunos de los resultados presentados este martes por la entidad Ecovidrio y la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) sobre el balance anual del reciclaje de vidrio en la comunidad, que muestra que cada catalán recicló 21,4 kilos de envases, un 18 % más que la media estatal, que se sitúa en los 18 kilos por habitante.

La entidad también ha destacado las 8.251 toneladas recicladas procedentes de plantas de residuos urbanos, un proyecto pionero en Europa que permite reciclar los envases tirados incorrectamente a la basura y evitar así que terminen en vertederos.

Por provincias, Girona, con 29,5 kg/hab, es la demarcación catalana que más recicla y ocupa la tercera posición en el total español, le sigue Tarragona, con 23,3 kg/hab, que es la novena provincia más recicladora de España, mientras que Barcelona y Lleida reciclan, ambas, 19,2 kilos por habitante.

"Estos resultados no son casualidad, son fruto de la labor, liderada por la ARC, de colaboración publico-privada que se ha ido desarrollando", ha asegurado el director general de Ecovidrio, José Manuel Núñez-Lagos, que se ha mostrado optimista al considerar estos resultados como un ejemplo de que "nuestro modelo de gestión funciona y no tenemos techo".

Núñez-Lagos ha destacado que Cataluña está "en la vanguardia del reciclaje de envases de vidrio" y ha celebrado los "excelentes" resultados presentados hoy, que ha atribuido al "esfuerzo de toda la ciudadanía".

Ha atribuido también el mérito a la ARC, por ser "el verdadero motor" que canaliza "los esfuerzos de los ciudadanos, la hostelería y Ecovidrio" para que dé "estos excelentes frutos" y ha asegurado que la Agencia "ha demostrado su compromiso y la importancia de conseguir un modelo real de economía circular".

Asimismo, ha señalado que la gestión de residuos en Cataluña es "ejemplar" y ha anunciado que "buscamos trasladar el modelo de gestión catalán al resto de España, porque sinceramente creo que es un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas".

El directivo de Ecovidrio ha subrayado la contribución del reciclaje en el cumplimiento de algunos de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030: ciudades y comunidades más sostenibles, consumo y producción más responsable, lucha contra el cambio climático y la generación de empleo y riqueza.

"Evitamos la sobreexplotación de los recursos, ya que con un envase de vidrio se puede fabricar otro envase infinitas veces", ha recordado Núñez-Lagos, que ha descrito el ahorro en toneladas de materias primas extraídas, de dióxido de carbono emitido y de megawatts consumidos gracias al reciclaje.

"Estos resultados no se consiguen de un día para otro", ha asegurado Núñez-Lagos al reconocer el compromiso de las administraciones catalanas en la gestión de los residuos desde hace tiempo.

En este sentido, el director de la ARC, Josep Maria Tost, ha recordado que Cataluña fue una de las comunidades pioneras en la aplicación del canon al vertido de residuos, así como al impulso de la recogida selectiva de la fracción orgánica.

Tost ha apostado por la individualización en la gestión de los residuos para avanzar hacia un escenario donde cada uno pague lo que genera con una tasa justa por participación, y ha subrayado la importancia de la futura ley de residuos.