El Parlament aprueba crear una comisión de investigación sobre la monarquía

El Parlament ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la monarquía, una iniciativa que ha recibido el apoyo de JxCat, ERC, comunes y CUP y la oposición de PSC, PP y Ciudadanos, que ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a llevarla al Tribunal Constitucional.

Según la propuesta de resolución presentada por esos cuatro grupos, la comisión buscará "investigar las actividades delictivas o irregulares de personas vinculadas a la Familia Real, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña tras el 1-O".

Asimismo, tiene el objetivo de abordar las "presuntas cuentas irregulares" de Juan Carlos I "en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas", a partir de las grabaciones de la amiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En esas grabaciones, ésta afirmaba que el anterior jefe del Estado tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca.

Lucas Ferro (Catalunya en Comú-Podem) ha denunciado la "corrupción" de la Casa Real y ha recordado que "regenerar España necesita de políticas valientes capaces de llevar ante la justicia a quienes por derecho de clase y cuna pensaron que estaban por encima de la ley en este país".

Carles Riera (CUP) también ha incidido en que "ya que el Congreso no quiere hacerlo, este Parlament debe tener la dignidad y decencia de investigar a la Monarquía"; y Ruben Wagensberg (ERC) ha acusado a la Casa Real de "machista, corrupta, anacrónica, relacionada con extrema derecha y franquismo. Una vergüenza democrática".

Por su parte, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha asegurado que en Cataluña hay "el apoyo de una mayoría social que ha dicho basta al silencio súbdito y cómplice", especialmente después del discurso del 3 de octubre de 2017, en el que se evidenció que "el Rey es el 'señor X' de la trama de poder y corrupción que continúa actuando al margen de la democracia".

Además, el dirigente de JxCat ha avanzado dos nombres que se propondrán como comparecientes en la comisión: "Corinna y José Manuel Villarejo".

Pero desde Cs, Matías Alonso ha tachado la propuesta de "charlotada", "ataque a la democracia" e "intento vano de venganza", pues "el objeto de la comisión no es un asunto sobre el que la Generalitat y este Parlamento tenga competencia alguna. La admisión a trámite por parte de la Mesa nunca debería haberse producido".

Por ello, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante este "atropello", algo que impulsará Ciudadanos tras el 28 de abril si el Gobierno no lo hace ahora. "En esto, yo con el Rey", ha sentenciado.

El socialista Ferran Pedret ha coincidido en que esta propuesta "ultrapasa el ámbito competencial de la Generalitat" y las previsiones reglamentarias del parlamento catalán, por lo que ha augurado poca "efectividad" a la comisión.

Y Alejandro Fernández (PPC), que ha recalcado que la comisión no tiene viabilidad ni está motivada, ha defendido que "las mejores democracias del mundo son monarquías parlamentarias".

"¿A qué viene toda esa rabia y odio contra la democracia? Deberían entender que en el 3 de octubre habló el rey, pero también millones de españoles y catalanes que les dijimos que hasta aquí habíamos llegado. La grandeza de ese discurso les refleja sus propias miserias", ha señalado, finalizando con un "¡viva el Rey de España!".