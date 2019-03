La Guardia Civil busca en el Parlament facturas del acto del 1-O en el TNC

Dos agentes de la Guardia Civil se han personado este miércoles en el Parlament para pedir información sobre el acto sobre el referéndum de independencia del 1-O, que se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en julio de 2017, por orden de la juez que investiga los preparativos del referendo.

Según han informado a Efe fuentes próximas al caso, los agentes, vestidos de paisano, han reclamado las facturas de pago de ese acto, que costó más de 17.000 euros y que Junts pel Sí (JxSí) -grupo que integraban CDC, ERC e independientes- dijo en su día que las había abonado su grupo parlamentario.

La operación se enmarca en la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para determinar si el gobierno catalán malversó fondos públicos en la organización del citado referéndum.

Fuentes del Parlament han explicado que una pareja de agentes en funciones de policía judicial ha presentado un escrito, en el registro de la cámara catalana, solicitando información sobre gastos de los grupos parlamentarios de la anterior legislatura.

Los agentes han dejado las armas en la entrada del Parlament y no han llevado a cabo ningún registro, más allá de solicitar esta información por escrito.

El 4 de julio de 2017, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó en el TNC detalles de la ley para dar cobertura al referéndum que el Govern planeaba celebrar el 1 de octubre de ese año, un acto al que acudieron los demás miembros del ejecutivo y que se organizó bajo el lema "Garantías para la democracia: Por un referéndum legal, efectivo y vinculante".

La Guardia Civil sospecha que el grupo parlamentario de JxSí pudo pagar con las subvenciones públicas que recibía este acto en el Teatre Nacional de Catalunya, que costó 17.690 euros.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe que remitió el pasado año al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y en el que cifra en un total de 1,9 millones los fondos públicos que el Govern destinó supuestamente a la organización del referendo ilegal de independencia.

El juez que investiga los preparativos del 1-O ya envió en julio de 2017, pocos días después del acto en el TNC, a agentes a este teatro para requerir documentación sobre el coste y montaje del evento, que según el instituto armado tuvo como objetivo "difundir y alentar la participación ciudadana y, sobre todo, el voto del 'sí' en el referéndum".

Fuentes de Junts per Catalunya (JxCat) han asegurado que en el Parlament no hay ninguna factura de ese acto, ya que fue un evento a cargo de Junts pel Sí.

Además, han recordado que la Guardia Civil ya tiene la factura, ya que los agentes la encontraron en el registro que hicieron en julio de 2017 en el mismo teatro.

Al acto del TNC asistieron, entre otros, Carles Puigdemont, el entonces vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los líderes de Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, respectivamente, y los diputados de JxSí y la CUP.

El acto, celebrado bajo el lema de "Garantías para la democracia: Por un referéndum legal, efectivo y vinculante", lo presentó el diputado de JxSí y cantante Lluís Llach, quien recordó que la declaración de independencia de Estados Unidos se proclamó precisamente un 4 de julio.