Renfe se postula para unir Barcelona y el aeropuerto cada siete minutos

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha asegurado este martes que la compañía estaría en condiciones de poner en marcha un servicio de lanzadera entre Barcelona y el aeropuerto de El Prat "cada siete minutos", frente a la frecuencia de 15 minutos que ha planteado la Generalitat.

Táboas ha salido así al paso del anuncio que hizo ayer lunes el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, de que estudia un servicio entre la estación de Sants y El Prat que contaría con cuatro trenes a la hora.

En el transcurso de una conferencia organizada por la Cámara de Barcelona, el presidente de Renfe ha dicho que "podemos tener un tren cada siete minutos" y se ha preguntado "por qué nos tenemos que quedar con uno cada quince minutos".

El Govern anunció en 2017 que sería FGC la entidad que operaría el tren lanzadera que conectara el aeropuerto de Barcelona con la ciudad, tras recordar que es la Generalitat la titular de la competencia, aunque Renfe siempre ha mostrado su interés por gestionar ella la lanzadera que construye Adif.

En la presentación de ayer lunes, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, incluyó entre los retos de FGC hacerse cargo del servicio de lanzadera y avanzó que estudia para ello modelos como el del Heathrow Express, el tren que enlaza este aeropuerto londinense con la capital británica.

Por otra parte, Isaías Táboas se ha mostrado confiado en que el AVE de bajo coste sea una realidad "bastantes meses antes" de finales de 2020, cuando está previsto que se inicie la liberalización comercial del transporte de pasajeros.

"Me gustaría que meses antes del inicio de la liberalización, que es en diciembre de 2020, Renfe ya tenga un producto (de AVE de bajo coste). No puedo comprometerme con la fecha, pero será bastantes meses antes y con tarifas más bajas que las actuales", ha señalado.

Preguntado por los problemas de puntualidad del servicio de Cercanías, Táboas ha afirmado que "no estamos tan mal", ya que la puntualidad es del 95,6 % en el conjunto de España, superior, ha dicho, a muchos de los países europeos.

El responsable de la empresa ferroviaria ha atribuido gran parte de los problemas de retrasos a la "descapitalización tecnológica" que ha sufrido debido a la salida de la compañía con jubilaciones de profesionales que no han sido sustituidos.

"Hemos perdido el 35 % de los ingenieros de mantenimiento de trenes", situación que ha calificado de "dramática".

El plan estratégico de Renfe para 2028 prevé que la compañía se convierta en un operador integral de movilidad y en un operador logístico internacional, con un crecimiento de los ingresos de un 33 %.

Del total de ingresos, Renfe espera que un 10 % proceda del ámbito internacional, y para ello Táboas ha avanzado que quiere llevar a cabo una gestión "proactiva", estudiando mercados donde la compañía podría gestionar servicios de alta velocidad, y presentarse a licitaciones de servicios de Cercanías en países como Francia y Alemania.

En esta línea, se ha mostrado confiado en que "en un par de años será bastante probable" que Renfe haya ganado concursos para gestionar servicios de Cercanías en algún 'land' alemán o alguna región francesa.

Entre otros, han acudido a la conferencia el ex presidente de la Generalitat José Montilla; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; el presidente del grupo del PSC en el Parlament, Miquel Iceta; y el delegado del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.