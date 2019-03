Bellvitge y el Instituto Catalán de Oncología tratan un tipo de cefalea con radiocirugía por primera vez en Catalunya

La neuralgia del trigémino es un dolor crónico que se origina en el trigémino, el nervio de la cabeza que recoge la sensibilidad de la cara y controla otras funciones como la de masticar. El dolor es intenso y repentino y puede aparecer en los ojos, la mandíbula, los labios, las encías, los dientes, la nariz o la frente. Ahora, este tipo de cefalea tiene un novedoso tratamiento médico, complementario a los fármacos. Por primera vez en Catalunya, El Hospital Universitario de Bellvitge y el Instituto Catalán de Oncología han puesto en marcha ahora una terapia con radiocirugía para esta patología que afecta al 1% de la población y es más habitual en mujeres y en mayores de 50 años.

Esta terapia se practica mediante el avanzado modelo de acelerador lineal Novalis TrueBeam del ICO L'Hospitalet, unidad especialmente diseñada para realizar tratamientos de radiocirugía y otros tratamientos de máxima precisión como la radioterapia estereotáctica extracraneal. El paciente es inmovilizado con una máscara de plástico y la radiación que se le aplica no es invasiva (no se practica incisión alguna). El cálculo de la dosis realizada es de una extrema complejidad, ya que la dosis administrada es muy alta y en una lesión de muy pocos milímetros. Se trata de un tratamiento ambulatorio (el paciente pasa la noche en casa) y tiene habitualmente una duración de unos 45 minutos.

El primer tratamiento se realizó a mediados de noviembre a un paciente en quien habían fracasado los tratamientos farmacológicos y que tenía una contraindicación para operarse. La intervención contó con la presencia de un oncólogo radioterápico alemán con mucha experiencia en esta intervención. Al paciente le desapareció el dolor al mes de finalizar el tratamiento y se encuentra en buen estado.

A mediados de febrero se ha realizado el segundo caso. Al ser el primer equipo en Catalunya que realiza esta intervención, sus responsables prevén que el programa sea referente para pacientes con neuralgia del trigémino en los que no estén indicados los otros tratamientos.