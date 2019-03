Una inscripción a favor de la paz recuerda el atentado de 2017 en la Rambla

Una placa de 12 metros incrustada en el suelo de la Rambla con la inscripción "Que la paz te cubra, oh ciudad de paz" escrita en árabe, español, catalán e inglés recuerda desde este lunes los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, en los que murieron 16 personas.

La frase, originariamente escrita en árabe fue de las más de 4.000 que ciudadanos anónimos dejaron en el famoso paseo barcelonés tras el atentado y ha sido elegida por los familiares de víctimas.

El memorial ha sido inaugurado con un acto que han protagonizado los familiares del centenar de víctimas mediante el parlamento de Mireia Martínez, hermana de el niño Xavier Martinez Mompart, de Rubí (Barcelona) que falleció en la Rambla.

Martínez ha recordado a los 16 fallecidos en los dos atentados del 17 de agosto de 2017 citándolos por nombre y ciudad o país de origen y ha cerrado la lista con el de su hermano, "su pequeño príncipe".

"Queremos que la muerte de nuestros seres queridos sirva para algo. Es una manera de convertir el sufrimiento en esperanza, amor y paz" y ha reclamado "saber la verdad" de por qué murieron su hermano y el resto de víctimas del atentado.

Aunque no ha querido que la crítica centrara su intervención en la inauguración, Mireia Martínez ha denunciado que "el trato por parte de las administraciones tiene mucho que mejorar. Atención, reconocimiento, ayuda, acompañamiento, empatía y cariño, son palabras que hemos echado en falta en el momento posiblemente más duro de nuestras vidas".

En el acto también han tomado la palabra el poeta Félix Pons, que ha leído un fragmento del texto que elogia La Rambla de Barcelona que Federico García Lorca recitó en 1935, en el Teatro Principal, al finalizar la representación de "Doña Rosita la Soltera", y el poema "Memoria", de Salvador Espriu.

En la inauguración no ha habido parlamentos políticos, aunque sí han asistido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y miembros del gobierno y de la oposición municipal; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y el conseller de Interior, Miquel Buch.

También han asistido cónsules de varios países; el director de la Fundación Joan Miró, Marko Daniel, y el artista Frederic Amat, que creó el logo Barcelona con un lazo negro como 'l' a raíz del atentado y que también está grabado en la placa junto con la fecha 17-8-2017 y la hora 16.50 h.

Además de familiares y allegados también han acudido a la inauguración miembros de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencias.

Según ha informado el consistorio, en el marco de la reurbanización de La Rambla, a partir de 2020, esta previsto limpiar el mosaico de Miró que hay en el Pla de l'Os, donde la furgoneta del atentado termino su recorrido mortal.

Entonces, se recolocará la placa y se plantarán a su alrededor siete árboles alrededor del memorial.