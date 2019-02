El Hospital de Bellvitge, pionero en la implantación de prótesis de pene ambulatoria

El Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) ha puesto en marcha el primer programa de España y uno de los primeros de Europa de cirugía ambulatoria de implantación de prótesis de pene. Aunque ya existían experiencias previas esporádicas, esta es la primera vez que un hospital en España crea un programa en el que estas intervenciones ambulatorias se llevan a cabo de manera regular.

Así, del total de 49 implantaciones de prótesis de pene que se hicieron en el Hospital Universitario de Bellvitge en 2018, 22 fueron de cirugía mayor ambulatoria, es decir, el paciente descansó en casa desde la primera noche.

En estos 49 casos, las tasas de complicaciones de los pacientes hospitalizados y los ambulatorios han sido similares. No ha habido ningún caso de infección del implante ni reingreso, y en todos los casos se ha producido también un buen control del dolor. Una encuesta de satisfacción realizada a los pacientes intervenidos ambulatoriamente indicó que un 80% se volverían a someter a este sistema y lo recomiendan a otros pacientes. Estos resultados se presentarán en distintos congresos nacionales e internacionales en los próximos meses.

Según explica el Dr. Josep Torremadé, responsable de la Unidad de Andrología del HUB, esta innovación "no habría sido posible si no hubiera detrás una experiencia acumulada muy amplia como la que tiene el Hospital de Bellvitge, que es un centro de excelencia en este tipo de intervención".