Los sindicatos convocan tres días de huelga en la sanidad concertada

Los sindicatos mayoritarios en la sanidad concertada, CCOO, UGT y SATSE, han convocado una huelga para los próximos 3, 4 y 5 de abril porque consideran que si hay dinero para mejorar las condiciones laborales de los médicos, también se deben negociar mejoras para el resto del personal sanitario.

La convocatoria de huelga, que no secunda el sindicato Metges de Catalunya, responde, según ha explicado a Efe el responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO de Cataluña, Josep Maria Yagüe, a que los sindicatos mayoritarios en enfermería, subalternos, administración y limpieza del sector quieren también "negociar mejoras que no entraron en el último convenio firmado porque la patronal decía que no había dinero".

"No sabemos de dónde saldrá el dinero que han prometido a los médicos para que suspendieran su huelga, pero si acordaron abrir la mesa negociadora, también debe ser para hablar de otros temas que quedaron suspendidos durante la negociación del convenio porque no había dinero, que ahora sí que ha aparecido", ha señalado Yagüe.

Los sindicatos mayoritarios apoyan que los médicos mejoren sus condiciones laborales, pero no quieren que tengan un "convenio franja" propio "al estilo del convenio de los pilotos", porque "si hay dinero para pagas por objetivos, que ahora no cobra nadie, pues que sea para todos".